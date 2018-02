De zaak-Kongolo, een miljoenenconflict tussen zaakwaarnemers

Volgens Stellar heeft Kongolo zich in het verleden onrechtmatig aangesloten bij het bureau van Jansen. De speler maakte later de miljoenentransfer van Feyenoord naar Monaco en de gebruikelijke ‘fee’ ging in dit geval niet naar Stellar. Het zou gaan om een zeer fors geldbedrag.

Stellar beschuldigde Kongolo van contractbreuk en Wasserman tot het aanzetten tot die veelbesproken contractbreuk. Rob Jansen meent op zijn beurt dat er door Stellar valsheid in geschrifte is gepleegd. Er zou een nieuw contract zijn van Kongolo bij Stellar, maar daar zou volgens Wasserman een pagina met de handtekening van Kongolo aan toe zijn gevoegd. Eerder keek de integriteitscommissie naar de ruzie tussen beide partijen.



Ook Feyenoord moet als getuige optreden, de club had volgens Stellar niet zomaar in zee mogen gaan met Rob Jansen. Terence Kongolo komt over uit Engeland om zijn versie van het verhaal te vertellen. Stellar heeft advocaat Joes Blakborn die het woord zal voeren. Wasserman laat zich vanmiddag in Zeist vertegenwoordigen door Harro Knijff. De arbitagecommissie heeft liefst zes uur uitgetrokken om de zaak te behandelen.