Debuteren met een zege bij Oranje? Alleen Lodeweges flikt het deze eeuw

Deze eeuw stonden acht bondscoaches aan het roer bij het Nederlands elftal. Vier van hen, onder wie De Boer, gingen tijdens hun debuut onderuit. Ook succescoach Ronald Koeman, die Oranje uit het slop trok en zich weer liet meten met de internationale top, kon geen resultaat boeken in zijn eerste wedstrijd op de trainersstoel. Engeland was in Amsterdam met 0-1 te sterk.

Ook de later ontslagen Danny Blind en zijn interim-opvolger Fred Grim beleefden een debuut om snel te vergeten. Drie bondscoaches speelden in hun eerste wedstrijd gelijk: Louis van Gaal, Marco van Basten en Bert van Marwijk. De Boer hoeft dus niet te vrezen voor een avontuur dat na het verlies tegen Mexico op voorhand zal mislukken, gezien het feit dat Bert van Marwijk er alsnog in slaagde het Nederlands elftal naar de tweede plaats op het WK 2010 te leiden.

De enige bondscoach die zijn debuut wél opluisterde met een overwinning, was de huidige assistent-coach Dwight Lodeweges. De door de KNVB bewierookte assistent leidde het Nederlands elftal naar een 1-0 zege op Polen, waardoor hij deze eeuw de enige is met een succesvol begin als eindverantwoordelijke. Nadat Lodeweges zijn tweede duel verloor van Italië, stelde de KNVB Frank de Boer aan als zijn opvolger.

Ook De Boer zelf constateerde dat een verlies als debutant tot de traditie behoort. ,,Natuurlijk heb ik een rotgevoel, want ik wil winnen. Maar je weet ook dat we niet alle pijlen op deze wedstrijd hebben gegooid, maar op die andere twee. Dat is logisch. Volgens mij ben ik niet de eerste coach die verliest bij zijn debuut, dat is bijna traditie’’, sprak hij glimlachend voor de camera van de NOS.

Volledig scherm Frank de Boer. © BSR Agency Volledig scherm Frank de Boer en Bert van Marwijk in 2010 in Zuid-Afrika. © anp