Debuterend PSV Vrouwen kan niet stunten en verliest ruim van Martens’ Barcelona

Champions League,,Op papier is Barcelona twee maten groter dan PSV”, zei Rick de Rooij, trainer van de Eindhovense voetbalsters, in zijn perspraatje daags voor de wedstrijd. In de praktijk op PSV Campus de Herdgang bleek dat een stunt er geen moment in zat. PSV verloor de historische debuutwedstrijd in de Champions League met 1-4.

Barcelona wordt als derde ingeschaald door de UEFA, PSV als 25ste van de 32 ploegen in het hoofdtoernooi. Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal bij PSV, heeft als doel gesteld om structureel bij de laatste zestien van Europa te komen. Om een beter rankingcoëfficiënt te krijgen, zal het mee moeten zitten met de loting. De top 16 is voor de eerste ronde beschermd. Het tweeluik tegen Barcelona, de verliezend finalist van 2019, is een fantastisch affiche en eeuwig zonde dat het zonder publiek gespeeld moet worden, maar biedt weinig kans op succes.

PSV kwam woensdagnamiddag dan ook nog eens al vroeg op achterstand. Keepster Sari van Veenendaal ging onder de bal door en Jenni Hermoso kon inkoppen: 0-1 na vier minuten. De Eindhovense equipe van interim-coach De Rooij herstelde zich in de eerste helft goed van die snelle tegengoal. Barcelona had zoals verwacht het balbezit en speelde op de helft van PSV, maar de Eindhovense verdediging wist vier van de acht ballen richting het doel te blokken. De Nigeriaanse spits Asisat Ashoala kwam nog het dichtst bij een goal. Net toen PSV met een acceptabele marge de rust leek te gaan halen, schoof aanvoerster Mandy van den Berg de bal ongelukkig in het eigen doel: 0-2.

Counterkansen

Van den Berg en De Rooij zagen kansen voor PSV in de counter. Daarom had de coach en basisplaats ingeruimd voor de snelle Romée Leuchter op de flank. Na rust kwam de verdedigend ingestelde Melanie Bross voor haar in de plaats. Jeslynn Kuijpers kreeg tien minuten later een kans om PSV op het scorebord te zetten, maar zij schoot naast. De thuisploeg werd wat dreigender. Amy Harrison schoot over en Levels naast. Aan de andere kant maakte Ashoala wel de 0-3 in de 66ste minuut. Ook Lieke Martens zette haar naam met een uitroepteken (mooie goal) op het scoreformulier: 0-4.

In de 89ste minuut viel dan toch nog de eerste Champions League-treffer PSV. Natuurlijk kwam die op naam van de Eindhovense goaltjesdief Joëlle Smits: 1-4. Desalniettemins lijkt woensdag 16 december de return in het Estadi Johan Cruyff in Barcelona een formaliteit.

Volledig scherm Lieke Martens scoorde één keer. © BSR Agency

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.