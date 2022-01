Debuterende doelman Fabian de Keijzer (21) moet Ajax van scoren weerhouden

voorbeschouwingFabian de Keijzer (21) debuteert komende zondag in een officieel duel van de hoofdmacht van FC Utrecht. De doelman van Jong Oranje is tot eerste doelman uitgeroepen en wordt direct voor de leeuwen gegooid in wat in Utrecht bekendstaat als de wedstrijd van het jaar, thuis tegen Ajax.

De Keijzer kreeg vorige week donderdag te horen in een gesprek dat hij voortaan de eerste keuze van trainer René Hake is. Een hard gelag voor Maarten Paes, die de hele eerste seizoenshelft eerste keeper was en dat aanvankelijk ook naar behoren invulde. In de laatste fase van de eerste seizoenshelft was hij te vaak betrokken bij tegendoelpunten.

De 23-jarige Paes heeft geen trek in een reserverol en is in vergevorderde gesprekken met Dallas FC, een club in de Amerikaanse Major League Soccer. Het gaat om een verhuur met een optie tot koop.

Niet voor niets is Thijmen Nijhuis (23), die aan MVV verhuurd was en in Maastricht zijn basisplaats was verloren, al terug naar Utrecht gehaald door technisch directeur Jordy Zuidam. Dit om het aanstaande gat in het keepersgilde te dichten.

Nijhuis kan zich richten op een plek als keeper van Jong Utrecht, waar een plek is ontstaan door het doorschuiven van De Keijzer. Zo komt hij ook aan de speelminuten die bij MVV niet meer voor hem in het verschiet lagen. De Duitser Eric Oelschlägel (26) blijft, net als in de eerste seizoenshelft, reservedoelman.

Geen stabiel vervolg

De ontwikkeling van De Keijzer was voor Hake reden om in te grijpen. ,,Ik ken hem al langer, ook al toen ik Jong Utrecht trainde. Hij heeft het afgelopen halfjaar stappen gemaakt en ik ben in de gelegenheid gekomen om de keuze voor hem te maken. Dat komt omdat Paes in de laatste wedstrijden zijn heel goede start geen stabiel vervolg heeft kunnen geven. Het is een moeilijke keuze, maar ik wil altijd zo dicht mogelijk blijven bij datgene dat belangrijk is, namelijk wat iedere speler voor bijdrage levert aan de resultaten. We zijn overduidelijk niet over één nacht ijs gegaan."

Hake had ook voor Oelschlägel kunnen kiezen, die vorig seizoen een stabiele indruk maakte toen hij de geblesseerde Paes moest vervangen. ,,Kiezen voor Eric is zeker aan de orde geweest”, vertelt Hake.

,,Hij heeft het goed gedaan, niks mis mee, hij is heel betrouwbaar gebleken. Ik had de keuze tussen een jonge, talentvolle keeper waar veel meer rek in zit en een keeper die al wat ouder is. Ik ben eerder nieuwsgierig naar de rek van het zelfopgeleide talent. En als het dusdanig overduidelijk was dat Eric ver boven Fabian had gestaan, dan had hij aan de beurt geweest.”

Coronabesmetting

Hake, die het onderwerp Mohamed Ihattaren vakkundig ontweek, moet het tegen Ajax nog stellen zonder Tommy St. Jago en Moussa Sylla. De Japanse nieuweling Naoki Maeda (27) zit wél bij de wedstrijdselectie. Daarnaast hebben enkele spelers een coronabesmetting meegemaakt in de winterstop, vertelt Hake.

,,We hebben zeker een aantal jongens dat daarmee te maken heeft gehad. Gelukkig zijn ze er niet lang uit geweest, maar het spreekt voor zich dat we het met hen heel goed moeten opbouwen. En we moeten afwachten of de laatste testronde geen verrassingen geeft. Ik heb wel hoop dat ik iedereen die vandaag op het veld was, zondag kan gebruiken. Al dan niet voor een hele wedstrijd.”