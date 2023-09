Debuterende Michael Reiziger begint zoektocht bij Jong Oranje met simpele zege op Jong Moldavië

Het is niet ver in de tweede helft als Emanuel Emegha door zijn knieën zakt en zichzelf voor het hoofd slaat: de boomlange spits (1.95 meter) van Strasbourg werd voorafgaand aan het duel met Jong Moldavië bewierookt door Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger.

Hij kreeg vanavond in het Mandemakers Stadion, bij afwezigheid van Ajax-spits Brian Brobbey, ook de kans om zichzelf te laten zien. Het lukte hem echter maar niet om een goal te maken. Nota bene toen Emegha na een uur werd vervangen door Noah Ohio hielden de stugge Moldaviërs het verdedigend niet meer vol, waardoor Jong Oranje nog naar een 3-0 zege uitliep.

,,Ik denk dat Nederlanders hem niet goed kennen omdat de Franse competitie niet goed wordt gevolgd, maar die heeft echt een aardig niveau hoor”, zei Reiziger over Emegha, die in de zomer voor liefst dertien miljoen euro de overstap maakte van Sturm Graz naar Strasbourg, de nummer vijftien van het vorige Ligue 1-seizoen. Op de tribune zaten vanavond ook volop uitbundige familieleden van Emegha, gehuld in shirtjes van Sturm Graz en Strasbourg, om hem voor het eerst te zien schitteren in het shirt van Jong Oranje. Hij was bedrijvig, balvast, sterk én snel, maar nog niet trefzeker, al lijkt dat vooral een kwestie van tijd.

Gelukkig voor Reiziger lukte het NEC-middenvelder Dirk Proper, PSV-revelatie Isaac Babadi en Million Manhoef (Vitesse) wel om een gaatje te vinden in de muur van Jong Moldavië, dat bepaald niet naar Waalwijk was gekomen om het publiek te vermaken. Proper maakte de enige goal in de eerste helft op aangeven van NEC-ploeggenoot Sontje Hansen, waarna in de tweede helft meer ruimtes kwamen voor de Nederlandse beloften. Daar werd dus nog tweemaal van geprofiteerd.

Nieuwe EK-kwalificatiecyclus

Net als voor Emegha is het ook voor de nieuwe bondscoach nog even zoeken. Nieuwe EK-kwalificatiecyclus betekent nieuw elan en dus volop nieuwe talenten: van de Jong Oranje-selectie die in juni drie keer gelijkspeelde en na de groepsfase afdroop op het Europese kampioenschap in Georgië en Roemenië waren er in het Mandemakers Stadion slechts drie aanwezig: captain Devyne Rensch (Ajax), Manhoef (Vitesse) en Ajax-middenvelder Kenneth Taylor. Laatstgenoemde was de enige die in juni ook in de basis stond in de laatste groepswedstrijd van het EK tegen Georgië. Hij werd nu dus omringd door liefst tien andere spelers.

Ryan Gravenberch en Brobbey waren er op het EK ook bij en werden in eerste instantie ook geselecteerd, maar het tweetal schitterde in afwezigheid. Brobbey vanwege een blessure, Gravenberch zoals uitgebreid besproken, omdat hij na zijn transfer van Bayern München naar Liverpool wilde acclimatiseren in Engeland. Een besluit waarover zowel Reiziger als ook Ronald Koeman zich uitsprak: ,,Ik ken het niet, ik ken de situatie niet dat je bedankt. Dus nee, ik vind het geen goede beslissing”, zo luidde het duidelijke standpunt van Reiziger.

De coach zag het in Waalwijk nog niet sprankelen en spitsen Emegha en Ohio, die volgens Reiziger een rooskleurige toekomst tegemoet gaan, scoorden nog niet, maar in een deze fase telden vooral de drie punten. Die zijn binnen. Op naar Jong Noord-Macedonië, aanstaande dinsdag in Skopje.

Opstelling Jong Oranje: Raatsie; Rensch, Van den Berg, Hato, Salah-Eddine (60. Baas); Proper, Taylor, Babadi (81. Regeer); Hansen (46. Manhoef), Emegha (61. Ohio), Van Bommel (81. De Jong)

