Debuut bij Australië gloort voor Denis Genreau

De aanvallende middenvelder werd geboren in Parijs, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Australië. Genreau is al jeugdinternational, maar nu lonkt een debuut bij de A-ploeg van de 'Socceroos'. De tiener kwam tot nu toe vijf keer in actie in de eredivisie voor PEC, waarvan vier keer als basisspeler.



Bondscoach Graham Arnold, die de Australische ploeg na het WK overnam van Bert van Marwijk, heeft ook de PSV-verdedigers Aziz Behich en Trent Sainsbury opgeroepen. Zij hebben al respectievelijk 26 en 38 interlands gespeeld. De 36-jarige doelman Brad Jones, die in de zomer van Feyenoord naar Al-Nassr in Saudi-Arabië ging, behoort ook tot de groep van 25 spelers.