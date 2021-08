Debuut van Jayden Oosterwolde in Jong Oranje zal niet in Deventer gevierd worden

Oosterwolde (20) speelde zaterdag nog met FC Twente in de verloren wedstrijd tegen Cambuur (2-0). Hij was een van de vijftien debutanten in de groep van Van de Looi, die volgende week dinsdag (18.45 uur) in Deventer tegen Moldavië begint aan de reeks kwalificatiewedstrijden voor het EK 2023. Na het wegvallen van Oosterwolde is Ramon Hendriks van Feyenoord opgeroepen als vervanger.