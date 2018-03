Debuutroute Romero verloopt via Jong PSV

FC Utrecht zonder Ayoub naar gevreesd Willem II

13:11 Sinds Willem II in eigen huis koploper PSV met 5-0 oprolde, weet elke tegenstander dat een bezoekje aan het Koning Willem II Stadion geen ‘walk in the park’ wordt. Ook FC Utrecht-trainer Jean-Paul de Jong heeft zijn ploeg op scherp gezet voor het duel van morgenavond. ,,In de wedstrijd tegen PSV hebben we in elk geval gezien hoe wij het niet moeten doen.”