Deceptie voor Ajax in Deventer, stug Go Ahead Eagles doet PSV een plezier

Ajax heeft in Deventer de eerste nederlaag van 2022 geleden. Het gepromoveerde Go Ahead Eagles was voor het eerst deze eeuw te sterk voor de Amsterdammers, waardoor de spanning in de strijd om de landstitel volledig terug is: 2-1. PSV staat nu weer twee punten achter op Ajax, maar moet woensdagavond zelf naar Deventer voor een plek in de bekerfinale.

Door Johan Inan



Ajax ging in de Adelaarshorst verder waar het in Lissabon tegen Benfica (2-2) na rust gebleven was. Toen wist de ploeg van trainer Erik ten Hag in de tweede helft aanvallend niet te overtuigen en bleek de defensie eens niet onvermurwbaar. Tegen Go Ahead Eagles nam de koploper het heft nog wel in handen maar toonde het zich opnieuw uitermate kwetsbaar.



De spaarzame kansen die Ajax creëerde werden door Haller en Antony niet verzilverd. Aan de overkant was het wel meteen raak toen Iñigo Cordoba met links uithaalde en de bal via het been van Daley Blind over André Onana in de verre hoek zag caramboleren.

Zo moest Onana tijdens zijn eerste eredivisieduel in dertien maanden voor Ajax binnen twintig minuten vissen. Daar kwam op slag van rust een tweede tegentreffer bij. Nog niet toen de naar Inter vertrekkende doelman met zijn vuisten een volley van Eagles-captain Luuk Brouwers keerde, maar wel toen zowel Perr Schuurs als Devyne Rensch zich even later verkeken op een hoge bal. Die belandde in de doelmond bij Philippe Rommens. De oud-PSV-’er duwde de bal in het dak van het doel en liet de Adelaarshorst voor een tweede keer ontploffen: 2-0.

Volledig scherm De spelers van Ajax druipen af na de nederlaag in Deventer. © ANP

De nederlaag kon ook niet los gezien gezien worden van de mutaties in de opstelling. Naast Onana, die profiteert van de gebroken vinger die Remko Pasveer in Portugal opliep, kwam Ten Hag ook bij Schuurs en Rensch uit doordat Jurriën Timber en Noussair Mazraoui niet helemaal okselfris bleken. Laatstgenoemde nam wel plaats op de bank en werd halverwege door de coach opgetrommeld om dissonant Rensch af te lossen.

Aan het spelbeeld veranderde dat weinig. Ook niet toen Ajax na een dik uur profiteerde van een terugkopbal van verdediger Gerrit Nauber. Steven Berghuis was er vervolgens als de kippen bij om de aansluitingstreffer onder Eagles-keeper Andries Noppert (2,03 meter) door te koppen. Het ritme waarmee Ajax na de winterstop kansen en zeges aaneenreeg, vonden de bezoekers ook na die opsteker ook niet. Go Ahead gaf weinig ruimtes weg, en hielp zichzelf in de jacht op een megastunt door alle tijd te nemen voor hervattingen en wissels en zag zich bovendien gesteund door een uitzinnige achterban.

Volledig scherm Steven Berghuis maakte in de 64ste minuut de 2-1, maar daar bleef het bij. © ANP

Ook Ryan Gravenberch, die zijn plek weer moest afstaan aan Davy Klaassen, en de eveneens ingevallen Danilo konden Ajax niet naar de gelijkmaker gidsen. Laatstgenoemde zag een kopbal nog wel langs de verkeerde kant van de paal scheren. Tadic kon Noppert vanuit de draai niet verrassen, terwijl Lisandro Martínez net over schoot tijdens Ajax’ slotoffensief. Zo bleef Go Ahead, dat vorige week nog een 2-0 voorsprong tegen Twente verspeelde, overeind tegen de titelfavoriet.

De ploeg van Kees van Wonderen had Ajax voor de winterstop in de Johan Cruijff Arena ook al in bedwang gehouden (0-0) en werd door de daverende verrassing de gepromoveerde club die de meeste punten pakte tegen de Amsterdammers in één seizoen sinds Telstar in 1965. Go Ahead zette bovendien een reuzenstap naar handhaving in de eredivisie. Daar blijft het niet bij, want de Deventenaren mogen woensdag nog een gooi doen naar een plek in de bekerfinale. PSV komt dan op bezoek in de Adelaarshorst, waar het op 22 september met 1-2 won door een late goal van Marco van Ginkel.

Ajax, dat de zesde en zevende tegengoal van het seizoen slikte, ziet de voorsprong op PSV slinken tot twee punten met nog tien speelrondes te gaan. De aangeslagen titelverdediger en bekerhouder moet in Alkmaar donderdag in de halve finale een nieuwe deceptie voorkomen tegen het ontketende AZ, dat eerder op de zondag met 2-1 won van Feyenoord.

Volledig scherm © ANP

