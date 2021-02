Deceptie voor Velthuizen bij eerste eredivisieduel sinds 2014: ‘Ik voelde bij de warming-up mijn hamstring al’

,,Ik was de warming-up aan het doen en we gingen wat lange ballen trappen. Toen raakte ik een bal al niet helemaal lekker en voelde ik al iets bij mijn hamstring waarvan ik dacht: ‘Hé, dat zit niet lekker’", verklaarde Velthuizen voor de camera van ESPN. ,,Toen was het einde warming-up en gingen we naar binnen. Ze hebben het gemobiliseerd en wat heet spul erop gedaan. Het voelde toen wel oké, maar in de wedstrijd schoot ik een bal en schoot het er erger in dan bij de warming-up. Toen moest ik verstandig zijn en vroegtijdig staken.” Velthuizen kwam afgelopen week, na een korte proefperiode, de Limburgse club versterken omdat eerste doelman Yanick van Osch kampt met een blessure en reservedoelman Alexei Koselev op het punt staat een transfer te maken. Zijn nieuwe avontuur leidde voor de eenmalige Oranje-international vanmiddag dus tot zijn eerste eredivisiewedstrijd sinds 9 november 2014 namens Vitesse tegen Feyenoord.

Of Velthuizen nog had nagedacht om überhaupt niet aan de wedstrijd te beginnen? ,,Je bent blij dat je weer mag keepen en natuurlijk wil je het team zo goed mogelijk helpen. En ja, dan ga je niet zomaar vroegtijdig staken. Ik hoop dat dit niet lang gaat duren, want als er niets kapot is, dan hoop ik dat het niet lang duurt.”



Nadat Velthuizen gewisseld werd bij een 0-0 stand zag hij vanaf de bank toe hoe Fortuna uiteindelijk met 1-0 verloor van FC Groningen. ,,De nul gehouden? Ja, maar daar koop ik niets voor. We hebben drie punten verloren en we hebben weer een lange busreis voor de boeg dus het is vervelend. Dit is niet hoe ik en de ploeg het graag zag.”