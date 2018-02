Defensieve problemen voor Ajax

De coach van Ajax zag hoe Amin Younes maandag eindelijk weer eens een wedstrijd voetbalde in het shirt van Ajax. De Duitse linksbuiten deed op sportcomplex De Toekomst mee met Jong Ajax en scoorde de eerste treffer tijdens de 2-0 overwinning op Helmond Sport. De laatste keer dat Younes voor Ajax speelde was op 5 november toen de Amsterdammers in eigen huis van FC Utrecht verloren.

Daarna ging het snel bergafwaarts met de Duitse dribbelaar. Younes raakte in conflict met directeur spelerszaken Marc Overmars over een optiebepaling in zijn contract en hij verloor onder meer door een knieblessure zijn basisplaats aan Justin Kluivert. In zijn hoofd had Younes al afscheid genomen van Ajax. Hij was al medisch gekeurd door Napoli, maar de Duits international zag daar op het laatste moment vanwege onduidelijke persoonlijke redenen alsnog vanaf.