Definitief: Baumgartl tekent tot 2024 bij PSV

Baumgartl is de opvolger van Daniel Schwaab, die ook overkwam uit Stuttgart. Hij moet met Derrick Luckassen, Nick Viergever en Trent Sainsbury tijdens het drukke programma van PSV gaan strijden om de twee plekken centraal in de verdediging.



Baumgartl speelde bij VfB Stuttgart samen met Schwaab. ,,Zijn enthousiasme over PSV heeft een belangrijke rol gespeeld bij het maken van mijn keuze”, vertelt hij. ,,Ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan. PSV speelt om de prijzen, dat is de uitdaging die ik zocht.” Trainer Mark van Bommel ziet zijn selectie met de komst van Baumgartl completer worden. ,,Hij geeft me een extra optie in de verdediging en daar ben ik als coach blij mee.”



De 23-jarige Duitser is een rechtspoot met al de nodige ervaring. Baumgartl is vanaf 2014 betrokken bij de A-selectie van VfB Stuttgart en speelde sindsdien meer dan honderd wedstrijden voor de club, in de Tweede en Eerste Bundesliga. Afgelopen seizoen eindigde Stuttgart als 16de en degradeerde het opnieuw naar het tweede niveau.