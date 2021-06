Definitief: Traoré verruilt Ajax voor Sjachtar Donetsk

Traoré kwam in de winterstop van 2019 over vanuit de jeugdopleiding van Ajax Cape Town en speelde daarvoor bij Rahimo FC in Burkina Faso. Hij maakte op 12 mei 2019 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-1). Traoré speelde bij Ajax in totaal 31 officiële wedstrijden in de hoofdmacht en maakte daarin twaalf doelpunten, waaronder vijf treffers in het gedenkwaardige duel met VVV-Venlo (0-13).