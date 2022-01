Degradatiekandidaat RKC op bezoek bij Go Ahead

Geen goals bij Volendam en Excelsior, feest bij Telstar en vier goals voor PS­V-ta­lent Bakayoko

Weinig spektakel in de twee topwedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Zowel bij NAC - FC Volendam als bij Excelsior - De Graafschap werd niet gescoord. Koploper Volendam houdt daarmee een voorsprong van zes punten op achtervolger Excelsior, maar de ploeg van Wim Jonk heeft wel een wedstrijd meer gespeeld nadat Excelsior vorige week niet in actie kwam tegen ADO Den Haag.

14 januari