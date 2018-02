Degradatiekraker eindigt onbeslist in Enschede

Door Dennis van Bergen



Voetbal is vaak een merkwaardig spelletje, zo bleek eens te meer in de vrieskoude Grolsch Veste. Een helft lang had Sparta volkomen niets te vertellen. Sterker: de Rotterdammers speelden de slechtste wedstrijd onder leiding van Dick Advocaat. Zijn elftal kwam nauwelijks onder de druk van FC Twente vandaan, terwijl het voorin amper een bal vast hield. De Spangenaren speelden, kortom, ogenschijnlijk een verloren wedstrijd in Enschede. Één geluk voor Advocaat en zijn elftal: de kansjes voor onder anderen Adam Maher en Tom Boere leverden geen doelpunt op. En het enige doelpunt dat wel viel, van de voet van Frederik Jensen, werd terecht afgekeurd vanwege hands van Boere.



Het was voor Advocaat reden om zijn elftal in de rust op twee plaatsen te wijzigen. De teleurstellende Dabney Dos Santos en Loris Brogno maakten plaats voor Sherel Floranus en de van Feyenoord overgekomen nieuweling Michiel Kramer, waardoor Sparta meer grip kreeg. En dat vertaalde zich halverwege de tweede helft in de 0-1 van Friday, die alert was op aangeven van verdediger Frederik Holst.



In het vervolg probeerde FC Twente het nog wel, maar kwam het amper gevaarlijk voor het doel van Sparta-keeper Jannik Huth, die opnieuw verdienstelijk keepte namens de Rotterdamse club. Totdat Haris Vuckic uit een corner alsnog de 1-1 binnen kon werken voor de ploeg van Gertjan Verbeek, die door dit resultaat hekkensluiter Sparta onder zich houdt.