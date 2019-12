Degradatiespook aandachtig toeschouwer bij VVV - FC Emmen

Clubiconen op de bank: meer emotie, meer krediet, meer verdriet

14:16 Volgens PSV-directeur Toon Gerbrands speelt de status van trainer Mark van Bommel als clubicoon ‘voor 0,0 procent’ een rol in de besluitvorming over zijn toekomst. Maar toch: een clubheld op de bank is een garantie voor gierende emoties.