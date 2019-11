Degradatiestress achter de duinen: gaat ADO eruit?

Toch is er volgens de voormalig ADO-aanvaller nog geen reden voor paniek. ,,Je kunt er ook iets positiefs uit halen dat je tegen Willem II – dat echt een goede ploeg heeft - op achterstand komt en toch nog een punt pakt. Anders was de afstand nog groter geweest. Als je onderin staat, is elk punt superbelangrijk.’’



Ook Harry van der Laan vindt de situatie in Den Haag niet uitzichtloos. ,,Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat ADO kan degraderen’’, zegt de oud-spits van de club. ,,Ik heb de wedstrijd tegen Willem II helemaal gezien, de manier waarop ze nog een punt pakten was een beetje per ongeluk. Dan kun je bewondering hebben voor de inzet, maar je komt verschrikkelijk goed weg. Het moet dit seizoen vaak uit de tenen komen bij ADO.’’