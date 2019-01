Dembélé gaat tien miljoen per jaar verdienen, PEC haalt Thy

Enkel de medische testen staan een transfer van Moussa Dembélé nog in de weg. De middenvelder van Tottenham Hotspur is vanochtend op het vliegtuig naar Hong-Kong gestapt. Morgen legt hij de medische testen af bij zijn nieuwe Chinese club Beijing Guoan FC. Tottenham had vorige week al een bod van circa 12 miljoen euro aanvaard. In China kan Dembélé tien miljoen euro per jaar verdienen, zo meldt Het Laatste Nieuws. Een logische stap dus.