Den Bosch toont veerkracht tegen Jong Ajax, MVV geeft 3-0 voorsprong weg

FC Den Bosch - Jong Ajax was vijf minuten onderweg toen de Bossche doelman Wouter van der Steen de bal voor de tweede keer uit het net haalde. Twee keer was Brian Brobbey de doelpuntenmaker. De Bosschenaren toonden in de tweede helft karakter en vochten zich terug. Ryan Trotman maakte in de 53ste minuut de aansluitingstreffer en trok ruim twintig minuten later de stand gelijk. Het punt is een opsteker voor Den Bosch wat tot nu toe een lastig seizoen beleeft.

Doelpuntenfestijn

In Maastricht gaf MVV een 3-0 voorsprong weg tegen Jong PSV. Arne Naudts was met twee doelpunten en één assist op Joeri Schrooijen de uitblinker namens MVV in de Geusselt, maar het leverde geen overwinning op.

Kristofer Kristinsson bracht na 66 minuten de hoop terug bij de Eindhovenaren, Yves Vertessen maakte tien minuten voor tijd de 3-2 en opnieuw Kristinsson zorgde een minuut later voor de gelijke stand.

Jong FC Utrecht won thuis 2-1 van Helmond Sport. In de eerste minuut maakte Odysseus Velanas de Utrechtse goal de eerste Utrechtse goal, Lance Duijvenstijn tekende in de eerste helft nog voor de gelijkmaker. Maar Jeredy Hilterman zorgde er in de 88ste minuut voor dat de punten in Utrecht bleven.