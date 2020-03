Den Haag hangt vol met Haagse Harry’s: ‘Het voetbal staat stil, de doeken gaan door’

,,Het weer is nu zo slecht, het ophangen was in het weekeinde net kitesurfen”, zeg Goos. Zo is het doek in het Benoordenhout vanwege de vlagerige wind gescheurd. Een nieuwe is al in de maak. Ook omdat in dat bejaardentehuis Dolf Niezen zit, met 94 jaar de enige nog levende speler uit het kampioensteam uit 1943.



Mogelijk kijkt Niezen morgen (woensdag) alweer uit op een doek van zijn favoriete club, want Goos hoopt dan weer naar buiten te gaan met nieuwe doeken. Hij krijgt daarbij steun van verschillende ADO-supportersverenigingen. FCDH, Haagsche Bluf en Fan Support, ze dragen – net als ADO – allemaal bij aan de spullen en mankracht.



,,Maar we gaan wel heel voorzichtig te werk”, zegt Goos. ,,We letten op de regels en hebben heel weinig contact. Ook bij de plekken waar we komen. We hangen het ook buiten op, zodat iedereen het kan zien. Soms krijgen we een bakkie koffie, dan brengen ze dat voor ons naar buiten.”



Zo hoopt Goos het nog wel even vol te houden. ,,Want zolang mensen vanwege het coronavirus opgesloten zitten, gaan wij door.”