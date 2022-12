Denzel Dumfries dankt sportpsycholoog na superwedstrijd: ‘Het is soms niet makkelijk om voetballer te zijn’

Oranje op rapport | Topcijfers voor Denzel Dumfries en Daley Blind, Marten de Roon en Davy Klaassen stellen teleur

Echt smullen was het nog niet, maar het Nederlands elftal heeft zich bij het WK in Qatar geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won in het Khalifa International-stadion in Al Rayyan met 3-1 van de Verenigde Staten. Bekijk hier alle rapportcijfers van Oranje.

19:16