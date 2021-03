Depay doet oproep aan Macron: ‘Laat mij alsjeblieft voor Oranje spelen volgende week’

Frankrijk staat niet toe dat internationals die daar in de professionele competities spelen de komende periode in een land buiten de Europese Unie voetballen. De KNVB is hierover in overleg met de Franse autoriteiten. De restricties hebben ook gevolgen voor Jong Oranje. Sven Botman (Lille) en Mitchel Bakker (PSG) spelen ook in de Ligue 1.