Depay maakt zich geen zorgen over doelpuntendroogte: ‘Dat komt wel weer’

Bondscoach Frank de Boer komt morgenavond (18.00 uur) in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina waarschijnlijk opnieuw voor Luuk de Jong in de spits, met Memphis Depay in een vrije rol om hem heen vanaf de linkerflank. Daarachter moet Georginio Wijnaldum voor de diepgang zorgen. ,,We hebben bij PSV mooie en succesvolle tijden gehad samen, dus we weten hoe we elkaars kwaliteiten het beste kunnen benutten.”



Depay stond in de laatste interlands tegen Italië (1-1) en Spanje (1-1) naast Luuk de Jong, die van De Boer een basisplek kreeg vanwege zijn goede vorm bij zijn club Sevilla. De Boer kreeg op de persconferentie in Zeist de vraag waarom hij de succesformule met Depay en Wijnaldum uit elkaar heeft gehaald. ,,Nee, zo zie ik dat niet. Memphis heeft ook vaak genoeg bewezen dat hij in een vrije rol vanaf links heel creatief en gevaarlijk kan zijn. Met Luuk de Jong hebben we iemand die altijd in de zestien is en twee verdedigers bezighoudt, zodat er voor Memphis, de vleugelaanvaller vanaf rechts en de middenvelders meer ruimte vrij zal moeten komen.”