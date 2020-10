Derde gelijkspel op rij voor Feyenoord, Jørgensen direct na goal gewisseld

Jaar ongeslagen in eredivisieFeyenoord heeft voor de derde keer in acht dagen gelijkgespeeld. Na de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (1-1) van vorige week zondag en bij Dinamo Zagreb (0-0) van afgelopen donderdag in Kroatië werd het vandaag 2-2 tegen RKC Waalwijk. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong, maar Ridgeciano Haps redde nog een puntje voor de matige spelende Rotterdammers.

De 2-2 van Feyenoord in Waalwijk leverde de Rotterdammers een punt op, maar dat resultaat voelde als een nederlaag. Feyenoord speelde een zwakke wedstrijd waarbij deel twee nog slechter was dan de eerste. De Rotterdammers bleven ongeslagen, een jaar al, maar het voelde als verlies.



Een jaar geleden, op 27 oktober 2019, ging Feyenoord in de Johan Cruijff Arena met 4-0 kansloos onderuit. Het betekende het einde voor trainer Jaap Stam. Drie dagen later werd Dick Advocaat in de Kuip gepresenteerd als opvolger met zijn assistenten John de Wolf en Cor Pot aan zijn zijde. Sindsdien speelde Feyenoord 28 (!!) officiële wedstrijden onder Advocaat. Er werd alleen verloren van FC Porto in Estádio do Dragão op 12 december 2019.

In Waalwijk koos Advocaat voor dezelfde spelers die op donderdag een punt pakten in Kroatië tegen Dinamo Zagreb. Al moest hij na een halfuur al wijzigen. João Teixeira liep een hamstringblessure op en verdween naar de kant. Spits Nicolai Jørgensen kreeg een uur de tijd om zich weer eens in de punt van de aanval te tonen. Bryan Linssen werd weer linkerspits en Mark Diemers werd rechtermiddenvelder.

Dick Advocaat zag op zaterdag Ajax snel afrekenen met VVV en hoopte uiteraard ook op zo’n scenario. Niet dat hij dit Feyenoord in staat acht om dit seizoen dergelijke monsterscores neer te zetten, maar een duel dat snel in de plooi zou liggen kwam met het oog op de snelle volgende wedstrijd tegen Wolfsberger AC wel goed uit.

Dat gebeurde niet. Feyenoord moest het doen met een serie schoten van afstand die eigenlijk stuk voor stuk over gingen. RKC loerde op de counter, maar ook de Brabanders werden nauwelijks gevaarlijk.

Na rust bracht Advocaat meteen Geertruida en Narsingh voor Nieuwkoop en Linssen. Al snel zorgde Cyril Ngonge voor een fraaie 1-0 voor RKC.

Weer liesblessure Jørgensen

In zijn eerste echte fysieke duel greep Jørgensen meteen naar zijn lies, waar hij eerder dit seizoen al aan geblesseerd raakte. De Deen strompelde nog even door, zag zijn vervanger Christian Conteh zich ondertussen opwarmen. RKC hield blijkbaar geen rekening meer met de Deen. De Brabanders lieten de spits helemaal vrij. Jørgensen schoot eerst tegen de paal, maar kreeg alle tijd om de rebound wel raak te mikken: 1-1. Meteen daarna haalde de Advocaat de hevig aangeslagen spits naar de kant.

Wat Feyenoord in het vervolg liet zien was bijna niet om aan te zien. RKC kreeg volop ruimte en invaller Ola John schatte dat op waarde. De rechtsbenige linksbuiten had bij een eerdere poging nog Justin Bijlow op zijn weg gevonden maar bij poging twee was het wel raak: 2-1. Feyenoord wankelde, maar linksback Haps schoot met zijn mindere rechterbeen schitterend de 2-2 in de verre hoek. Het leverde een punt op maar daar was dan ook alles mee gezegd.

Feyenoord komt donderdagavond alweer in actie, thuis in de Europa League tegen Wolfsberg AC uit Oostenrijk.

