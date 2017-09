Derde zware knieblessure bij ADO: 'Ook op gewoon gras ontstaan kruisbandblessures'

Te bewijzen valt het echter niet. ,,Er komt steeds meer kunstgras in de eredivisie, dan krijg je logischerwijs ook steeds meer kruisbandblessures op kunstgras", zegt Edwin Goedhart, sportarts van de KNVB. ,,Ik snap de emotie. Het zal ook wel een bepaalde rol spelen, maar ook op gewoon gras ontstaan deze blessures. Het is een ingewikkelde discussie."



Want er is geen onderzoek waaruit blijkt dat je op kunstgras meer kans loopt op een kruisbandblessure. ,,Internationaal zijn er studies naar gedaan en die laten dit niet zien", aldus Goedhart. ,,Er is te weinig bewijs. Naar mijn persoonlijke mening is gewoon gras voor alles het beste. Maar kunstgras is altijd nog beter dan een slechte grasmat."