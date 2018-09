Deschamps houdt plannen geheim: 'Ik heb drie mogelijkheden'

Frankrijk na duel Oranje gehuldigd voor wereldti­tel

18:13 Ongeacht de uitslag van de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Nations League is het zondagavond feest in het Stade de France. De Franse voetballers worden in hun nationale stadion in Saint-Denis, nabij Parijs, gehuldigd voor het winnen van het WK in Rusland. Naar verwachting zit het Stade de France met 78.000 toeschouwers helemaal vol.