Dessers bezorgt Utrecht op de valreep een punt in Heerenveen

De Utrechters begonnen fel en gretig aan het duel in het steenkoude Abe Lenstra Stadion. Prima combinaties leidden tot kansen van Sander van de Streek (tweemaal) en Dario Dumic, de vervanger van de geschorste captain Willem Janssen.



De Utrechtse openingstreffer bleef uit in de beginfase, maar dat het uitstel in plaats van afstel was, bleek uit het spelbeeld: Heerenveen kon amper een vuist maken.



Na 18 minuten was het raak. Met linksback Mark van der Maarel die uit de draai binnen schoot. Omdat Heerenveen geen grip had op de gasten en Utrecht vlot combineerde, leek een 0-2 eerder voor de hand te liggen dan een gelijkmaker van de Friezen. Maar het tegendeel gebeurde. Utrecht ging nonchalanter spelen, terwijl Heerenveen nadrukkelijker aandrong. Het leidde tot de 1-1. Denzel Dumfries stoomde op, zette voor en de Noor Morten Thorsby klaarde de klus. Dumfries was vooraf al de man om in de gaten te houden wisten de Utrechters. De back was dit seizoen voor het duel betrokken bij tien goals, onderverdeeld in drie treffers en zeven assists. En daar maakte hij acht assists van.



In het tweede bedrijf bleven beide ploegen redelijk in evenwicht. Heerenveen kreeg echter de beste kansen, maar David Jensen was steeds een sta-in-de-weg. Tot de 76ste minuut. Reza Ghoochannejhad tekende voor zijn zevende seizoenstreffer. Het leek een belangrijke te worden, want een zege konden de Friezen prima gebruiken in hun strijd om een play-off-ticket. Maar het mocht niet zo zijn, want Dessers werkte de gelijkmaker binnen.