Dessers blij met warm onthaal: 'Maar geen sprake van terugkeer'

,,Ik had het eerlijk gezegd ook wel een beetje verwacht", zei Dessers over de manier waarop de NAC-aanhang hem welkom heette, zo'n zeven maanden nadat hij de club in de eredivisie in had geschoten. ,,Je weet dat de supporters hier fantastisch zijn. Samen hebben we mooie momenten meegemaakt. Het is mooi dat ik daarvoor nog altijd de waardering krijg."