Dessers: ‘De titel topscorer voelt wel heel verdiend’

Het is vooral een raar gevoel, zegt Cyriel Dessers vanuit zijn huiskamer. „Ik zit op de bank en ben topscorer geworden van de eredivisie. Tenminste dat denk ik, het is nog niet officieel. Het was zo veel mooier geweest als ik dit op het veld had kunnen vieren. Met supporters en met mijn ploeggenoten. Het is een prijs van ons allemaal. Voor mij persoonlijk is het een mijlpaal.”