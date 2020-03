Dessers en Ehizibue voor het eerst opgeroepen voor Nigeria

Ook voor Kingsley Ehizibue de eerste keer dat ze opgeroepen worden voor The Super Eagles. Ehizibue is op dit moment actief in Duitsland bij 1. FC Köln.



Nigeria, dat derde eindigde op de laatste Afrika Cup, speelt eind maart twee interlands Sierra Leone voor plaatsing van de Afrika Cup in 2021. Nigeria staat op dit moment eerste in die poule waar ook Benin en Lesotho deel van uitmaken. De Afrika Cup in 2021 wordt gehouden in Kameroen.