Dessers geeft het fenomeen supersub weer glans: ‘Pinchhitter zijn, is echt een vak apart’

Door Dennis van Bergen



Je zou kunnen stellen dat het domweg toeval is dat Cyriel Dessers drie duels achtereen even zo vaak beslissend was als Feyenoord-invaller. Of geluk. En welja, enig fortuin zat de Belg niet in de weg tegen achtereenvolgens Sparta, Union Berlin en AZ. En toch, zegt Pierre van Hooijdonk, vermaard Oranje-supersub van weleer, moet het ambt van pinchhitter beslist niet worden onderschat. ,,Natuurlijk ging aan die goal in Berlijn een fout van de keeper vooraf”, stelt hij. ,,Alleen: als spits moet je ook het gehaaide hebben op zo’n keeper door te lopen, waardóór hij uitglijdt. Pinchhitter zijn, is echt een vak apart.”