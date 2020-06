Dessers onderweg naar Racing Genk: En weer levert een spits van Heracles veel geld op

olgens Heracles is de deal met Cyriel Dessers nog niet rond. De Belgische krant Het Laatste Nieuws schrijft dat dat wel degelijk zo is. Racing Genk betaalt een bedrag van vier miljoen euro voor de spits, zeggen de Belgen. De clubs zouden zwijgen over de transfer tot 30 juni, maar dat is niet gelukt. Technisch directeur Tim Gilissen zegt: „Er is nog geen akkoord, er zijn nog geen handtekeningen gezet. De gesprekken zijn gaande.” Dessers houdt de kaken nog even op elkaar, net als zijn entourage.