Destil is terug als hoofdsponsor bij Willem II

Destil is opnieuw hoofdsponsor van Willem II. Dat maakte de Tilburgse club donderdagochtend bekend. Van 2008 tot 2010 prijkte de naam ook al op de shirts van Willem II. De afgelopen jaren was Destil een van de grote sponsors van de ijshockeyers van Trappers, dat een aantal jaar de naam Destil Trappers droeg.

Begin deze week bereikten de groothandel voor bouw en industrie en Willem II overeenstemming over een nieuw hoofdsponsorschap. Welk bedrag daar mee gemoeid is, werd niet bekend gemaakt. Het gaat om een overeenkomst voor twee jaar. Directeur Berry van Gool verklaarde eerder dat het hoofdsponsorschap van de Tilburgse club een half miljoen euro waard was en verwees daarbij naar NAC, Heracles en PEC Zwolle, die hun shirt voor ongeveer hetzelfde bedrag vermarkten.

De vertrouwensbreuk tussen Raad van Commissarissen en Stichtingsbestuur dreigde nog even roet in het eten te gooien. Een delegatie onder aanvoering van Van Gool, die er zijn vakantie voor uitstelde, kon Destil toch overtuigen. Maandagavond vloog de directeur zijn vakantie vierend gezin in Spanje achterna. Hij onderbrak die vakantie om bij de presentatie aanwezig te zijn.

Het is niet de eerste keer dat een bedrijf terugkeert op het shirt van Willem II. In het verleden fungeerde VZS als hoofdsponsor en keerde later terug onder de naam CZ-groep, waarin het was opgegaan. Bekijk een overzicht van Willem II-shirts door de jaren heen.

Volledig scherm Destil prijkte tussen 2008 en 2010 ook al op de shirts van Willem II. © Proshots