Deul leidt FC Volendam langs Excelsior, Jong Ajax geeft zege weg

Samenvatting Hekkenslui­ter FC Dordrecht pakt dankzij jarige Musaba in extremis volle buit bij NAC

6 december FC Dordrecht wist dit seizoen in zeven uitwedstrijden nog geen punt te pakken, maar bracht daar vandaag verandering in. In de zevende minuut van de blessuretijd schoot de jarige Richie Musaba de Dordtenaren naar de eerste uitzege van het seizoen.