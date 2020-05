Deze clubs hoeven gemiddeld het minst in te leveren bij voetballen zonder publiek

Voetbal in lege stadions, het lijkt voorlopig de toekomst te zijn op de Nederlandse velden. Voor veel clubs met overvolle tribunes een flinke aderlating, maar er zijn ook clubs die minder hoeven in te leveren. Dit zijn de clubs met de laagste bezettingsgraad van het Nederlandse profvoetbal.

MVV - 36,9 procent

Met 10.000 plekken in De Geusselt heeft MVV voor Keuken Kampioen Divisie-begrippen een vrij groot stadion, maar de ploeg uit Maastricht trekt nooit volle zalen. De nummer vijftien van de eerste divisie kreeg dit seizoen in eigen huis gemiddeld 3.690 supporters over de vloer. Daarmee is het zelfs minder goed bezocht dan Jong Ajax, waar de bezettingsgraad 37,3 procent bedraagt.

FC Den Bosch - 34,6 procent

Als nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie is FC Den Bosch de hoogstgeplaatste ploeg uit deze lijst, maar het voetbal kan de inwoners van Den Bosch niet bekoren. In totaal kan het stadion gevuld worden met 8.500 voetballiefhebbers, maar dat is dit seizoen nog net gebeurd. Met gemiddeld 2.941 supporters is net iets meer dan een derde van Stadion De Vliert in gebruik.

Volledig scherm TOP Oss ging dit seizoen op bezoek bij Jong PSV, waar veel lege tribunes te zien waren. © BSR Agency

TOP Oss - 34,5 procent

In het Frans Heesen Stadion zijn in totaal 4.560 supporters welkom, maar TOP Oss blijkt geen publiekstrekker. Op de veertien thuisduels dit seizoen kwamen in totaal 22.015 bezoekers af, wat een gemiddelde van 1.573 per wedstrijd betekent. De Brabantse ploeg bezette dit seizoen de zestiende plaats en wist zodoende geen extra supporters naar het stadion te lokken.

Roda JC - 29,7 procent

Roda is een club met een rijke historie, die jarenlang op het hoogste niveau acteerde. Sinds de degradatie in 2018, pas de tweede in de clubgeschiedenis, ging het bergafwaarts met de ploeg uit Kerkrade. Roda stond voor de coronastop op de teleurstellende zeventiende plaats. Het Parkstad Limburg Stadion, dat in totaal 19.797 mensen kan huisvesten, had dit seizoen meer lege dan gevulde stoelen. De thuisduels van Roda trokken gemiddeld slechts 5.879 bezoekers.

Jong PSV - 24,5 procent