Deze geluksvogels zitten morgen op de tribune bij Oranje (maar niet volgens dezelfde coronaregels)

Van de Looi rekent tegen Duitsland op Botman en Gakpo

25 maart Sven Botman en Cody Gakpo keren zaterdag in de belangrijke wedstrijd tegen Jong Duitsland terug in de basisformatie van Jong Oranje. Beide spelers startten woensdag op de bank in het openingsduel van het EK met Roemenië, dat Nederland teleurstellend niet wist te winnen: 1-1. Door het puntenverlies staat er aardig wat druk op de confrontatie met de Duitsers.