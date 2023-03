Deze Nederlander debuteerde bij Gibraltar tégen Oranje: ‘Ook nog in de Kuip, beter kan niet’

Dit is waarom het voor Oranje niet veel uitmaakt of het 10-0 of 1-0 wordt tegen Gibraltar

Na het echec tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) van afgelopen vrijdag komt vanavond Gibraltar op bezoek in de Kuip. Ronald Koeman gaf al aan dat hij veel goals wil zien van het Nederlands elftal. Toch maakt het voor de strijd om een EK-ticket ook weer niet heel veel uit of het nu 10-0 of 1-0 wordt.