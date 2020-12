Deze Oranje-speelsters zijn genomineerd voor het wereldelftal

Historie NAC roept haast medelijden op in Deventer: GA Eagles heerst in eigen huis

9:25 Go Ahead Eagles krijgt vrijdagavond (aftrap 21.00 uur) visite van een van de meest geliefde tegenstander uit de eerste divisie: NAC. De Bredanaars slagen er slechts hoogst zelden in een potje te breken in de Adelaarshorst.