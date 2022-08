Deze oud-internationals hebben allemaal een zoon op de Nederlandse velden lopen

Doelman

Sander Westerveld (1974 | 6 interlands)

Rond de eeuwwisseling is Sander Westerveld een van de beste keepers van Nederland, wat hem onder meer een basisplaats bij Liverpool oplevert. Bij Oranje staat hij in de schaduw van Edwin van der Sar, maar Sander komt toch nog tot zes interlands. Hij is actief op EURO 2000, waar hij enkele malen de geblesseerde Van der Sar vervangt. Zoon Sem Westerveld (2002) treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt ook keeper. Op dit moment is hij eerste keus bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij vorige week door een blunder negatief in het nieuws kwam.

Verdediging

Keje Molenaar (1958 | 2 interlands)

Hoewel Keje Molenaar in de jaren tachtig bij zowel Ajax als Feyenoord enkele seizoenen een vaste waarde is, lukt hem dat bij het Nederlands elftal nooit. De rechterflankspeler en latere advocaat schopt het nog wel tot twee interlands, beide keren in een vriendschappelijke wedstrijd. De profloopbaan van zoon Jip Molenaar (2001) wil nog niet echt van de grond komen. Hij speelt net als zijn vader in de defensie en staat op dit moment onder contract bij Telstar, waar hij deze zomer is teruggezet naar het elftal onder 21. Overigens is Jips zus (en Kejes dochter) Annekee Molenaar de vaste verkering van Oranje-international Matthijs de Ligt.

Verdediging

Ronald Koeman (1963 | 78 interlands)

De loopbaan van Ronald Koeman kent weinig geheimen. ‘Sneeuwvlokje’ is een van de beste verdedigers die Nederland ooit gekend heeft en is een beroemdheid van Groningen tot Barcelona. Op de Nederlandse velden komt hij onder meer uit voor Ajax, Feyenoord én PSV. Daarmee staat hij in een exclusief lijstje met Ruud Geels. Overigens was Koeman ook trainer bij de gehele traditionele top-3, wat alleen Hans Kraay sr. hem heeft voorgedaan. Zoon Ronald Koeman Jr. (1995) is doelman geworden en leidt een relatief anoniem profbestaan. Momenteel is hij eerste keus bij Telstar. Vrijdag kreeg hij er vijf om de oren tegen PEC Zwolle.

Verdediging

Danny Blind (1961 | 42 interlands)

Als voetballer mag Danny Blind een relatieve laatbloeier worden genoemd. Pas op zijn 24ste debuteert hij als Spartaan in het Nederlands elftal en verkast hij even later naar Ajax. In Amsterdam wordt Danny een grootheid, met de Champions League-winst van 1995 als absoluut hoogtepunt. In die beroemde ploeg is Danny de aanvoerder. Bij Oranje moet hij vaak Ronald Koeman voor zich dulden, maar hij komt alsnog tot 42 interlands. De profloopbaan van zoon Daley Blind (1990) kwam ook wat moeizaam op gang, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de beste Nederlandse voetballers van deze eeuw met onder meer 92 interlands achter zijn naam.

Middenveld

Martijn Meerdink (1976 | 1 interland)

In het roemruchte AZ van trainer Co Adriaanse ontwikkelt Martijn Meerdink zich begin deze eeuw tot een indrukwekkende rechtshalf. Hij maakt indruk op bondscoach Marco van Basten, die hem bij de selectie van Oranje haalt. Op de training, twee dagen voor zijn mogelijke debuut, gaat het gruwelijk mis door een zware knieblessure. Martijn Meerdink komt nooit meer op zijn niveau, maar weet een jaar later toch nog te debuteren voor Oranje in een oefenduel met Ecuador. Zoon Mexx Meerdink (2003) speelt net als Sem Westerveld bij Jong AZ, waar hij vorige week nog tot scoren kwam.

Middenveld

Mark van Bommel (1977 | 79 interlands)

Twaalf jaar lang is Mark van Bommel de gifkikker van het Nederlands elftal. Zijn ietwat weerbarstige karakter belemmert hem zo nu en dan in zijn loopbaan, met name in de jaren dat Marco van Basten bondscoach is. De verziekte verstandhouding tussen beide mannen kost Van Bommel onder meer het EK 2008, waar Oranje in de groepsfase furore maakt. Zodra schoonvader Bert van Marwijk het roer bij het Nederlands elftal in handen krijgt, hervat Van Bommel zijn interlandloopbaan. Zoon Ruben van Bommel (2004) staat bij MVV onder contract en was gisteren trefzeker in het Keuken Kampioen Divisie-duel met NAC.

Middenveld

Ruud Gullit (1962 | 66 interlands)

De spelerscarrière van Ruud Gullit barst van de hoogtepunten. Met een Oranje-bril op is het gewonnen EK van 1988 het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan. Gullit speelt een sterk toernooi en zet Nederland in de finale op voorsprong met een steenharde kopbal tegen de Russen. Op dat moment staat hij al onder contract bij AC Milan, waar hij een wereldster wordt. Samen met het nichtje van Johan Cruijff, Estelle, krijgt hij zoon Maxim Gullit (2001). Afgelopen seizoen verkaste Maxim van AZ naar Cambuur, waar hij nu langs de kant staat met een knieblessure.

Middenveld

Frank Berghuis (1967 | 1 interland)

Eind jaren tachtig is Frank Berghuis een flegmatieke linksbuiten die over de Nederlandse velden dartelt. ‘Pico’ komt onder meer uit voor PSV en FC Volendam, en haalt zelfs het Nederlands elftal. Op 20 december 1989 staat hij in de basis in een oefenduel met Brazilië. Na 58 minuten wordt Berghuis vervangen door John van 't Schip. Bij die ene interland zal het blijven. De Oranje-loopbaan van zijn zoon Steven Berghuis (1991) is een stuk succesvoller en bovendien nog gaande. Berghuis, die een jaar geleden de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax maakte, heeft momenteel 37 interlands achter zijn naam.

Aanval

Patrick Kluivert (1976 | 79 interlands)

Op 24 mei 1995 wordt Patrick Kluivert op slag een voetballegende door namens Ajax de winnende goal te maken in de Champions League-finale tegen AC Milan. Het is het startschot van een spetterende carrière, die hem onder meer bij clubs als AC Milan en FC Barcelona brengt. In totaal komt Patrick 79 keer voor Oranje uit, waarin hij 40 keer het net weet te vinden. Hij heeft meerdere talentvolle zoons, van wie Justin waarschijnlijk de bekendste is. Zoon Ruben Kluivert (2001) is een centrale verdediger en staat bij FC Utrecht onder contract. Afgelopen mei debuteerde hij in de hoofdmacht van de Domstedelingen.

Aanval

Pierre van Hooijdonk (1969 | 46 interlands)

Om door een ringetje te halen, de loopbaan van Pierre van Hooijdonk. De veel scorende spits beleefde succesvolle periodes bij een rij schitterende (cult)clubs als Celtic, Nottingham Forest, Benfica, Feyenoord en Fenerbahçe. In Oranje was de concurrentie met vedettes als Patrick Kluivert, Roy Makaay, Ruud van Nistelrooy en Jerrel Hasselbaink meer dan geducht te noemen. Toch kwam Pierre nog tot 46 wedstrijden bij Oranje. Zoon Sydney van Hooijdonk (2000) is net als zijn vader centrumspits. Hij staat onder contract bij Bologna en wordt dit seizoen (net als het tweede deel van afgelopen jaargang) uitgeleend aan SC Heerenveen.

Aanval

Robin van Persie (1983 | 102 interlands)

Een voorhoede met Pierre van Hooijdonk én Robin van Persie is een tamelijk riskante onderneming, want het is geen geheim dat de twee elkaar absoluut niet mogen. Toch wagen we het erop. Robin van Persie is met 102 duels de meest ervaren speler van dit Oranje. Bovendien is hij met 50 doelpunten nog altijd all-time topscorer van het Nederlands elftal, hoewel hij inmiddels de hete adem van Memphis Depay in zijn nek zal voelen. Zoon Shaqueel van Persie (2006) is nog te jong voor minuten op het hoogste niveau, maar de voortekenen zijn veelbelovend. Afgelopen mei tekende Shaqueel een profcontract bij Feyenoord.

Reserve

Andwelé Slory (1982 | 2 interlands)

Elk elftal heeft een reservebank nodig, en in deze ploeg wordt deze gevormd door Andwelé Slory. De vlugge rechtsbuiten maakte in het seizoen 2006/2007 grote indruk bij promovendus Excelsior, wat hem die zomer een transfer naar ‘grote broer’ Feyenoord opleverde. Een groot succes werd zijn tijd in de Kuip niet, evenmin als zijn twee interlands (oefenwedstrijden tegen Zuid-Korea en Thailand) lang in de voetbalherinneringen zullen voortleven. Zoon Jaden Slory (2005) tekende een jaar geleden een contract bij Feyenoord, en was afgelopen juni trefzeker in de EK-finale onder 17. Het hielp Oranje niet, want er werd met 1-2 verloren van Frankrijk.

