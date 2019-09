Deze topschutters gingen Malen voor met (minimaal) vijf goals in één duel

In de eredivisie gebeurde het 23 keer eerder dat een speler vijf keer scoorde in één eredivisieduel. Ruud Geels (Ajax), Nico Jansen (FC Amsterdam en Feyenoord), Marco van Basten (Ajax) en Henk Groot (Ajax) flikten dat kunstje zelfs twee keer in hun loopbaan. Malen is na Coen Dillen (11 oktober 1959 tegen DWS) en Bert Theunissen (8 november 1964 tegen Sittardia) de derde PSV’er die het quintet vol maakt.



De laatste eredivisiespeler met vijf goals in één wedstrijd was Bas Dost. Namens Heerenveen nam hij op 10 december 2011, uit tegen Excelsior de volledige productie voor zijn rekening: 0-5.