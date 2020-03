Deze vijf nieuwe spelregels gaat de KNVB testen

Video ‘In eerste tien minuten dacht ik: wat zijn ze aan het doen?’

0:38 Trainer Dick Advocaat van het excellerende Feyenoord moest even nadenken over de vraag. ,,Nee, ik heb geen premie in mijn contract opgenomen voor de dubbel. Niet aan gedacht”, glimlachte de Hagenaar bij FOX Sports. ,,Misschien moet ik toch nog eens naar de kleine lettertjes in mijn contract kijken. Maar laten we eerst zondag maar van Willem II winnen.”