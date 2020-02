Deze zes ex-eredivisionisten gingen Larsson voor met transfer naar China

Andres Oper - van Roda JC naar Shenhua

Na drie seizoenen en 36 doelpunten kwam er een einde aan het verblijf van Andres Oper in de eredivisie. De spits uit Estland verkaste in 2009 transfervrij naar Shanghai Shenhua. Daar kwam hij zes duels in actie. Oper keerde na een half jaar alweer terug in de eredivisie bij ADO Den Haag.

Volledig scherm Andres Oper. © Marcel van Hoorn

Igor Gluscevic - van Vitesse naar Shandong Luneng

De Montenegrijnse spits maakte na succesvolle jaren bij FC Utrecht in 2003 de overstap naar Sparta Praag, om niet veel later bij Vitesse terug te keren in de eredivisie. De Arnhemmers lieten hem in het seizoen 2005/2006 vertrekken naar Shandong Luneng. Gluscevic keerde na een half jaar opnieuw terug naar Nederland. Hij speelde nog twee seizoenen voor Heracles Almelo en beëindigde in 2008 zijn loopbaan.

Volledig scherm Igor Gluscevic. © Dennis Spaan

Fred Benson - van RKC naar Shandong Luneng

Shandong Luneng huurde in 2010 Benson voor een half jaar van RKC. De spits scoorde twee keer in zeven wedstrijden. Benson speelde na zijn Chinese avontuur onder meer voor het Poolse Lechia Gdansk, PEC Zwolle, IJsselmeervogels en opnieuw RKC. Bij die laatste club hing hij in 2017 zijn schoenen aan de wilgen.

Volledig scherm Fred Benson (l). © PICS UNITED

Gibril Sankoh - van Roda JC naar MZ Hakka

Sankoh, die tussen 2005 en 2010 een rots in de branding was bij FC Groningen, speelde in 2015 een half seizoen voor Roda JC. In 2016 meldde tweededivisionist MZ Hakka zich voor de diensten van de verdediger uit Sierra Leone. De Chinese club betaalde ongeveer 100.000 euro voor Sankoh. Nadat zijn contract bij MZ Hakka afliep, besloot hij terug te keren naar Nederland. Hij speelde één seizoen voor hoofdklasser ACV Assen en zette in 2019 een punt achter zijn loopbaan.

Volledig scherm Sankoh in duel met Michiel Kramer. © Pim Ras Fotografie

Trent Sainsbury - van PEC Zwolle naar Jiangsu Suning

Sainsbury legde een opmerkelijke weg af. Na twee seizoenen bij PEC Zwolle koos hij in 2016 voor een verblijf in China. Jiangsu Suning contracteerde de Australiër en verhuurde hem vervolgens aan Inter en het Zwitserse Grasshoppers. In 2018 nam PSV de centrumverdediger transfervrij over. Ook uit Eindhoven mocht hij na een jaar alweer transfervrij vertrekken. Sainsbury speelt momenteel voor Maccabi Haifa.

Volledig scherm Michael de Leeuw in duel met Trent Sainsbury van PEC Zwolle. © ANP

Nemanja Gudelj - van Ajax naar Tianjin Teda

Nadat Gudelj in 2016 aangaf het niet te kunnen opbrengen om op de reservebank plaats te nemen, verkocht Ajax de Serviër voor 5,5 miljoen euro aan Tianjin Teda. Een jaar later maakte hij de overstap naar Guangzhou Evergrande. Wegens een gebrek aan speeltijd verhuurde die club hem aan Sporting CP. Daardoor kwam hij weer in beeld bij Europese clubs. Sevilla besloot afgelopen zomer de gok te wagen door de middenvelder transfervrij op te pikken. Zijn teller staat dit seizoen op 25 wedstrijden.