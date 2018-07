Deze zes Nederlandse talenten zijn in de race voor 'Golden Boy-award'

De Italiaanse sportkrant Tuttosport heeft Justin Bijlow (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Ajax), Justin Kluivert (AS Roma), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Teun Koopmeiners (AZ) en Javairo Dilrosun (Hertha BSC) op de lange lijst van kandidaten gezet. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar van de talentenprijs die Tuttosport sindsdien jaarlijks uitreikt.



Vorig jaar werd Kylian Mbappé uitgeroepen tot grootste talent van Europa. De negentienjarige aanvaller van Paris Saint-Germain, momenteel een van de uitblinkers op het WK, maakt ook nu weer kans op de prijs. Voetballers tot 21 jaar komen in aanmerking voor de award.



Op de lange lijst van kandidaten staan naast bekende namen als Mbappé, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Achraf Hakimi (Real Madrid) ook de Braziliaanse PSV'er Mauro Junior, de Belgische huurling Ismail Azzaoui van Willem II, de Japanner Ritsu Doan van FC Groningen en de Spanjaard Manu Garcia, die afgelopen seizoen op huurbasis bij NAC Breda speelde.



