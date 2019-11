Dick Advocaat, een trainer om u tegen te zeggen

wedstrijdverslag Prima GA Eagles pakt punt na intens voetbalge­vecht met NAC Breda

2 november Een punt uit bij NAC Breda. Veel teams in de Keuken Kampioen Divisie zullen er voor tekenen, maar Go Ahead Eagles deed zich vrijdagavond tekort in Brabant. De ploeg van Jack de Gier speelde met het hart en had meer verdiend dan het 1-1 gelijkspel dat restte.