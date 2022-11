Dick Advocaat heeft zin in ‘moeilijke job’ bij ADO: ‘Het is een risico, maar dat neem ik graag’

Dick Advocaat is maandagochtend als hoofdtrainer van ADO Den Haag gepresenteerd. In een overvolle perszaal legde de 75-jarige Hagenaar uit hoe de club bij hem terecht is gekomen en waarom hij, juist nu de club er zo slecht voorstaat, voelde dat hij de aangewezen man is de ontslagen Dirk Kuyt op te volgen.

Met een glimlach van oor tot oor trapte algemeen directeur Edwin Reijntjes de persconferentie in het Bingoal Stadion af. ,,Een klassiek voorbeeld van ‘nee heb je, ja kan je krijgen’”, zei hij. ,,Ik bel Dick gewoon en en we zien wel waar het eindigt, dacht ik. Dick is een man van de stad, een man van de club en vooral iemand die de club weer bij elkaar kan brengen, want er is de afgelopen tijd nogal veel gebeurd.”

Lees ook PREMIUM Voor zijn jeugdliefde ADO komt 75-jarige Dick Advocaat voor zoveelste keer uit zijn voetbalpensioen

Advocaat, die in het verleden 165 wedstrijden voor de Haagse club speelde, knikte instemmend en gaf even later toe dat niemand, zelfs hij niet, had verwacht dat hij op dit moment zou instappen bij ADO. ,,Maar de keuze was niet zo moeilijk. Edwin heeft me overtuigd om het te doen. Het is een moeilijke job, maar dat is het leukste. Slechter kan het eigenlijk niet, het is een mooie uitdaging voor iedereen.”

Quote Het kan niet zo zijn dat je zes maanden geleden op een kwartier na in de eredivisie speelt en nu derde van onder staat. Dick Advocaat

Sportieve uitdagingen ziet Advocaat met de huidige spelersgroep genoeg. ADO bezet immers de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en kan eigenlijk niet meer omlaag kijken. ,,Het kan niet zo zijn dat je zes maanden geleden op een kwartier na in de eredivisie speelt en nu derde van onder staat”, zegt Advocaat. ,,Daar moet wat in de spelersgroep zitten en daar moeten we aan gaan werken. Als de resultaten komen, wordt de onrust ook minder. Ik denk niet dat iedereen het had gekund. Dit is voor mij een mooi moment om bij ADO in te stappen. De resultaten zijn slecht en er hangt een negatief gevoel rondom de club. Het is een risico om het te doen, maar dat neem ik graag.”

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Het afbraakrisico neemt de driemalig bondscoach van Nederland dus voor lief. Advocaat wil zich hard gaan maken om ADO in Den Haag weer nieuw leven in te gaan blazen. ,,Normaal gesproken heeft ADO de beste fans van Nederland, maar die komen nu niet meer. De spelers hebben dat wel nodig. We moeten resultaten gaan halen en proberen erbij te zijn in de play-offs.”

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Volgens Advocaat en Reijntjes zijn daar nog drie mogelijkheden voor. ,,De derde en vierde periodetitel en plek 8. Maar het wordt een karwei, want we staan derde van onder. Kuyt bleef erg positief, dat moet je maar kunnen, alleen weet ik niet of ik ook zo positief kan blijven.”

Advocaat stapt dinsdag het trainingsveld op en zal nauwlettend zijn spelersgroep gaan beoordelen. Of hij kan rekenen op winterse versterkingen? ,,Er zijn volgens mij wel een paar posities in het elftal waarop het beter moet. Ik heb nu de tijd om te kijken of het ook echt zo slecht is. We gaan eerst kijken en dan kunnen we erover gaan praten.”

Volledig scherm ADO-directeur Edwin Reijntjes (l) en Dick Advocaat. © Pro Shots / Mischa Keemink

Advocaat bevestigde maandagochtend dat John Metgod als assistent-trainer aanblijft. Eerder werd al bekend dat voormalig ADO-speler Saïd Bakkatti, met wie Advocaat bij Feyenoord samenwerkte, ook in de trainersstaf wordt opgenomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.