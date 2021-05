Dick Advocaat hoopt dat namens Utrecht alleen Griekse Stefania succes boekt

Door Mikos Gouka



Feyenoord zegt zich niet druk om te maken om de onzekerheid rond locatie, datum en tijdstip van de finale van de play-offs. Dat FC Utrecht juridische stappen heeft ondernomen omdat het duel niet op zaterdagavond gespeeld kan worden, zit trainer Dick Advocaat ook totaal niet dwars. ,,Helemaal niet, echt niet’’, zegt Advocaat. ,,Dat had Feyenoord misschien ook gedaan als we in die positie hadden gezeten. We gaan er vanuit dat we zondagmiddag spelen. Verder hoeven we niet veel aan te passen omdat het nog niet duidelijk is.’’

Het Eurovisie Songfestival zit de play-offs dus dwars. Eerder vroeg Advocaat of daar, in vergelijking met wedstrijden van Feyenoord, wel voldoende mensen naar kijken. De halve finales sloeg hij zelf deze week over, al was de Grieks Nederlandse Stefania hem wel opgevallen. ,,Een mooie stem hoor’’, zei Advocaat.



De deelneemster namens Griekenland is geboren en getogen in Utrecht. Dus zal ze wel hopen dat Advocaat zijn laatste wedstrijd als clubcoach verliest van haar stadsgenoten. Advocaat gunt de 18-jarige succes, maar verder hoeft Utrecht dit weekeinde niet te juichen als het aan de coach van Feyenoord ligt.



,,En dat het mijn laatste wedstrijd is, daar ben ik echt niet mee bezig. Ja, ik ben de laatste jaren nogal emotioneel geworden. Te emotioneel, vind ik zelf. Er hoeft maar iets te gebeuren of ik voelde tranen opkomen. Nee, dat vind ik niet leuk. Jullie misschien wel met camera’s, maar ik vind dat het wel wat minder kan.’’

Volledig scherm Dick Advocaat. © Pro Shots / Mischa Keemink

De 73-jarige Hagenaar hoopt dat er als zondag tranen vloeien, dat het niet van verdriet is. Want de tweede voorronde Conference League - dat ticket staat er op het spel tegen FC Utrecht - mag dan geen Champions League zijn, Feyenoord wil heel graag winnen. ,,We zijn vijfde geworden en dat is niet goed genoeg voor een club als Feyenoord. We kunnen nu alsnog een ticket voor de voorronde afdwingen. Dat moet gebeuren en daar gaan we ook voor. Dit is een prachtige club. Dat meen ik echt. Maar ook een heel moeilijke club. Zelfs toen we al die wedstrijden zonder nederlaag bleven, kwam er kritiek. Dat we aanvallender moesten spelen. En dit en dat. Voor een trainer is dit een moeilijke club, dat is mij wel duidelijk geworden. En we hebben het allemaal meegemaakt hier hè. Niet alleen Dick Advocaat. Ook Leo Beenhakker. Zelfs Giovanni van Bronckhorst.’’

Volledig scherm Bryan Linssen. © Pro Shots / Kay int Veen

Tegen FC Utrecht keert Bryan Linssen terug bij de selectie. De Duitser Christian Conteh, die alleen uit en thuis tegen RKC minuten maakte, is er wederom niet bij. Tegen Sparta zat hij op de bank, zonder in te vallen. Maar blessureleed zorgt wederom voor zijn absentie. Lutsharel Geertruida is geblesseerd en is er eveneens niet bij, net als Bart Nieuwkoop en Lucas Pratto. De laatste is zelfs alweer terug naar zijn vaderland.

Advocaat borduurt voort op de ploeg waar hij min of meer mee begon in november 2020. Of dat betekent dat de nieuwe spelers het simpelweg niet hebben gebracht? ,,Linssen en Diemers hebben het in hun eerste seizoen naar behoren gedaan’’, zegt Advocaat. ,,De rest had wel beter gekund, zo eerlijk moet je zijn.’’