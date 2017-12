Dick Advocaat nieuwe trainer Sparta

Sponsors en andere belanghebbenden van Sparta waren direct enthousiast bij het horen van de naam Advocaat. De Hagenaar heeft een grote staat van dienst. Behalve het Nederlands Elftal, dat hij driemaal coachte als eindverantwoordelijk, werkte hij bij onder meer PSV, Zenit Sint-Petersburg, Glasgow Rangers en Fenerbache. Daarnaast was hij bondscoach van Rusland, België, De Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea.



De voorbereidingen op het nieuwe seizoen worden in januari 2018 hervat in Zuid-Spanje, waar de Rotterdammers tijdens het trainingskamp onder meer PEC Zwolle treffen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd.



Onlangs stelde Sparta-captain Michel Breuer in deze krant al dat hij uitkijkt naar de samenwerking met Dick Advocaat bij Sparta. ,,Hij is een grote naam, heeft bij tal van grote clubs en in verschillende grote landen gewerkt. Ja natuurlijk maakt dat heel nieuwsgierig. Toen ik bij SC Heerenveen speelde, werd Marco van Basten daar aangesteld. Helaas heb ik hem niet meegemaakt in Friesland, omdat ik toen uitgerekend vertrok. Maar als voetballer ben je uiteraard wel benieuwd naar hoe dat zou zijn. In die zin zou het heel mooi zijn om een erkende toptrainer als Advocaat mee te maken bij Sparta.”