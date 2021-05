Dick Advocaat over veelbesproken positie bij Feyenoord: ‘Weglopen lost niets op’

Door Mikos Gouka



Om het maar gelijk weg te nemen. Dick Advocaat stapt zélf dus niet op bij Feyenoord. En de directie van Feyenoord heeft geen plannen om per direct te breken met de 73-jarige trainer. Ook niet na de wanprestatie van Feyenoord in het Cars Jeans Stadion, waar de hekkensluiter voor het eerst sinds 469 dagen weer eens een thuiswedstrijd won.



De technische staf sprak na terugkeer in Rotterdam uitgebreid met elkaar over het restant van het seizoen en de conclusie was dat niemand voortijdig de deur in de Kuip achter zich wil dichttrekken. Betekent dat dan dat Advocaat het seizoen afmaakt? De trainer wekte na de 3-2 nederlaag tegen ADO toch op zijn minst de indruk dat hij zich op zijn positie zou gaan beraden?