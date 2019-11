Het eerste wat u natuurlijk denkt bij de foto op deze pagina: dit is trucage! Of anders denkt u wel: optisch bedrog. Maar beide aannames kloppen niet. Ajax-speler David Easmon en Ayoni Santos van Sparta duelleerden laatst echt zo met elkaar. In een echte wedstrijd van hun teams, op hetzelfde leeftijdsniveau. ,,Deze foto laat prachtig de bandbreedte zien bij het scouten en opleiden van talent’’, zegt Maurice Hagebeuk.