Die ongelooflijke laatste dertig seconden onder de loep

Door Freek Jansen



De kopbal van Fernando Llorente uit een hoekschop verdwijnt over. Een orkaan van gejuich klinkt door de Johan Cruijff Arena. De armen van Matthijs de Ligt gaan de lucht in, Daley Blind balt zijn vuisten. Andre Onana zweept met hevige armgebaren het publiek op, als hij achter zijn eigen doel op zoek gaat naar een bal. Hij ziet er in zijn gezichtsveld al twee liggen, maar doet net alsof hij ze niet ziet. De vijfde minuut van de blessuretijd tikt weg, dit kan niet meer fout gaan.



Onana pakt de bal, maar wil de doeltrap niet nemen want de bal is te zacht. Het acteerwerk van de Kameroener is niet bijster sterk, en scheidsrechter Felix Brych maant de doelman tempo te maken. In de tussentijd roept Blind de achterhoede op om aan te sluiten. Niet voor het eigen doel blijven hangen. De afspraak was helder: de bal moest naar de zijkant, daar nog een paar duels, en dan was het vast en zeker wel tijd.